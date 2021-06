Science Hill alum Jackson Skeen leads the Tillinghast Invite after round one

The former Topper holds a two-shot lead heading into the final round

JOHNSON CITY, Tenn. (WJHL) – A familiar face to Johnson City was the leader after the first round of the Tillinghast Invite with former Science Hill standout Jackson Skeen on top of the leaderboard Saturday afternoon.

The current Tennessee Volunteer carded a 64 at the Johnson City County Club with Bryan Sangid and Lawrence Largent sitting in second place with 66 a piece. The full leaderboard is below. The annual tournament wraps up Sunday afternoon.

Jackson Skeen 64

Bryan Sangid 66

Lawrence Largent 66

Lucas Armstrong 67

Lucas Tabor 68

Nick Cohen 68

Joe Brooks 69

Chip Spratlin 69

Taylor Smith 69

Nick Forsberg 69

Dustin Davis 70

Channing Blevins 70

Carter Counts 70

Brad Burling 70

Chance Taylor 71

Matt Dotson 71

Alex Bradford 71

Clint Lowe 71

Zach Briggs 71

Ryan Terry 71

Travis Womble 71

Tanner Davis 71

Tommy Miller 72

Daniel Goode 72

Austin Carter72

Adam Hooker 72

Garland Green 73

Cayman Ratliff 73

Blake Blizard 73

Trenton Johnson 73

Ben Treadway 73

Joshua Misener 74

Aiden Hyder 74

Nelson Dickson 74

Dane Rheinecker 74

Will Sanders 74

Dan Constantino 75

Kaden Shrophshire 75

Seth Crawford 75

Gibson Miller 75

Boone Hatcher 75

John Bennett 76

Matthew Love 76

Josh Bowder 76

Sawyer Spoone 76

Grant Rosenbaum 76

Brandon Mathis 76

Daxx Carr 77

Peyton Wilson 77

R.J. Foltz 77

Wyatt James 77

Taylor Kilgore 78

Tarun Hoskere 78

Christofer Schaff 78

Sean Anderson 78

Blake Howard 78

Cameron Dugger 78

Jonathan Liggett 79

Caleb Moss 79

Hunter O’Neal 79

Dylan Bailey 80

Eli Garrett 81

Teal McKibben 81

Ethan Mays 81

Jameson Barb 82

Kipp Hambrick 85

Gavin Nickels 86

Michael Hembre 87

Gabe Sanders 90