Science Hill alum Jackson Skeen holds on to capture the Tillinghast title

JOHNSON CITY, Tenn. (WJHL) – Former Science Hill standout and current University of Tennessee golfer Jackson Skeen entered the final round of the Tillinghast with a two-shot lead as the former Hilltopper finished off his work Sunday afternoon at the Johnson City County Club.

Skeen was able to capture the championship with a two-stroke lead over Channing Blevins, who broke the record by shooting a 64 in the second round. The full leaderboard is below.

Jackson Skeen 64-68β€”132

Channing Blevins 70-64β€”134

Lucas Tabor 68-67β€”135

Lucas Armstrong 67-69β€”136

Bryan Sangid 66-71β€”137

Travis Womble 71-66β€”137

Lawrence Largent 66-72β€”138

Trenton Johnson 73-65β€”138

Adam Hooker 72-66β€”138

Chance Taylor 71-67β€”138

Nick Cohen 68-71β€”139

Taylor Smith 69-70β€”139

Nelson Dickson 74-66β€”140

Alex Bradford 71-70β€”141

Clint Lowe 71-70β€”141

Zach Briggs 71-70β€”141

Tommy Miller 72-69β€”141

Cayman Ratliff 73-68β€”141

Matt Dotson 71-71β€”142

Nick Forsberg 69-74β€”143

Gibson Miller 75-68β€”143

Caleb Moss 79-74β€”143

Joe Brooks 69-74β€”143

Chip Spratlin 69-75β€”144

Brad Burling 70-74β€”144

Dustin Davis 70-74β€”144

Garland Green 73-71β€”144

Blake Blizard 73-71β€”144

Cameron Dugger 78-67β€”145

Ryan Terry 71-75β€”146

Ben Treadway 73-73β€”146

Dane Rheinecker 74-72β€”146

Will Sanders 74-72β€”146

Aiden Hyder 74-72β€”146

Matthew Love 76-70β€”146

Daniel Goode 72-75β€”147

Tanner Davis 71-76β€”147

Josh Bowder 76-72β€”148

Tarun Hoskere 78-70β€”148

Carter Counts 70-79β€”149

Seth Crawford 75-74β€”149

John Bennett 76-73β€”149

Grant Rosenbaum 76-73β€”149

Sean Anderson 78-72β€”150

Dan Constantino 75-76β€”151

Taylor Kilgore 78-73β€”151

Blake Howard 78-73β€”151

Sawyer Spoone 76-76β€”152

R.J. Foltz 77-75β€”152

Peyton Wilson 77-75β€”152

Kaden Shrophshire 75-78β€”153

Brandon Mathis 76-77β€”153

Boone Hatcher 75-79β€”154

Austin Carter72-82β€”154

Hunter O’Neal 79-76β€”155

Wyatt James 77-79β€”156

Christofer Schaff 78-78β€”156

Daxx Carr 77-80β€”157

Jameson Barb 82-76β€”158

Joshua Misener 74-85β€”159

Jonathan Liggett 79-82β€”161

Teal McKibben 81-80β€”161

Ethan Mays 81-80β€”161

Gavin Nickels 86β€”76β€”162

Gabe Sanders 90-75β€”165

Eli Garrett 81-85β€”166

Kipp Hambrick 85-82β€”167

Michael Hembre 87-83β€”170