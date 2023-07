Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among the meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Tennessee using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

#50. Macon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 643.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 530.8

#49. Union County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 646.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.9

#48. Marshall County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 647.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 514.0

#47. Anderson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 457.0

#46. Sequatchie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 461.6

#45. McNairy County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 659.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 457.0

#44. Hickman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 665.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 506.7

#43. Johnson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 666.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 421.3

#42. McMinn County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 670.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 471.9

#41. Overton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 671.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 464.8

#40. Pickett County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 674.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 377.0

#39. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 676.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.1

#38. Claiborne County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 678.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.5

#37. Hardeman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 678.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 500.3

#36. Perry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 680.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 465.6

#35. Unicoi County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 682.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 444.5

#34. White County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 683.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.1

#33. Blount County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 685.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 479.4

#32. Obion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 686.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.5

#31. Grainger County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 689.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 471.1

#30. Rhea County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 691.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 512.4

#29. Van Buren County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 691.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 422.8

#28. Hardin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 694.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 447.7

#27. Cocke County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 695.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 459.5

#26. Haywood County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 699.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 507.2

#25. Polk County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 699.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.0

#24. Fentress County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 699.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 464.1

#23. Stewart County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 700.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.7

#22. Sevier County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 707.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 506.1

#21. Sullivan County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 711.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 477.9

#20. Fayette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 713.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 463.4

#19. Hawkins County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 716.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 484.0

#18. Grundy County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 716.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.5

#17. Marion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 719.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 506.3

#16. Monroe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 721.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 491.0

#15. Decatur County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 723.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 452.9

#14. Roane County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 726.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.3

#13. Greene County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 734.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 491.5

#12. Carroll County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 737.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 517.5

#11. Campbell County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 737.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 509.1

#10. Clay County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 738.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 450.7

#9. Lewis County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 743.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 505.9

#8. Meigs County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 751.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 531.3

#7. Humphreys County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 766.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 537.5

#6. Hancock County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 767.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 526.0

#5. Henry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 768.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 479.7

#4. Houston County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 780.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 540.2

#3. Loudon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 781.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 460.1

#2. Benton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 813.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 516.1

#1. Cumberland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 836.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 450.3